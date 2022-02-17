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嘉明湖突飄雪霰30分鐘 山友直呼賺到了[影]

2022/2/17 14:57（2/17 15:37 更新）
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（中央社記者盧太城台東縣17日電）預期中的鋒面及強冷空氣尚未南下，嘉明湖山屋今天中午忽然飄下雪花及冰霰，約達30分鐘，山友驚艷這場雪景，開心直呼「賺到了」。

今天中午12時左右，許多山友接到從嘉明湖山屋傳下山的的影片，山屋、步道、嘉明湖飄雪及冰霰，大家驚訝「怎麼可能，是今天嗎？」

嘉明湖熊出沒企業社揹工邱彥紘接受中央社記者電話訪問說，「是下雪沒錯，山屋的廚師黃宏宇拍下了影片和大家分享」。黃宏宇說，今天嘉明湖和山屋的氣溫下降至攝氏零度，中午時濕度夠開始飄雪，很可惜只飄了30分鐘，地上沒有積雪。

他說，雖然看不到銀色世界，但山友意外撿到雪景，驚喜直呼「賺到了」、「寒流不是19日才要來嗎，難道提前到了嗎？」

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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，明晚鋒面抵達，中部以北雨勢加大；19日至21日強冷空氣南下，感受上較寒流更冷，本島平地最低溫再探攝氏10度以下。

吳德榮強調，這波感覺已比一般乾的「寒流」更冷；此為「春寒雨若泉」的型態，應注意雨勢及保暖。海拔3200公尺以上高山，水氣及氣溫的條件皆宜，降雪可以期待；2000公尺以上至3000公尺高山，模擬低溫約在1度左右，下霰或霧淞都有可能發生，降雪則是可遇不可求。（編輯：陳仁華）1110217

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