屏東熱博106萬人次參觀 李佩甄現身推廣在地好物

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2022屏東縣熱帶農業博覽會展期將持續至28日，屏東縣長潘孟安（右）19日邀請出身東港的藝人佩甄（左）擔任一日店長，共同推廣農產品。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月19日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）屏東縣熱帶農業博覽會自1月22日開幕至今，參觀人次已達106萬人次，屏東縣長潘孟安今天邀屏東東港女兒、藝人李佩甄擔任1日店長，推廣在地農產品。

屏東縣政府農業處統計，熱博從1月22日開幕至今，參觀人次已達106萬人次。

潘孟安與李佩甄今天在熱博的田邊市集擔任1日店長，一同進行趣味問答PK賽及推薦「屏東好物」，問答題目都是田邊市集所展售的屏東農產品和加工品。

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潘孟安表示，屏東是花果天堂，農、漁、畜、牧業及各項加工設備都非常優秀且持續進步，熱博已連續辦理7年，成為每年春季旅遊一大盛事，為期37天的熱博，將於下週二二八連假來到尾聲，歡迎還沒到熱博觀賞的民眾，把握最後的黃金時間。

每年熱博都有彩稻主題，也是吸引民眾參觀的最大亮點，今年熱博的彩稻主題是迪士尼動漫及卡通的經典人物。（編輯：謝雅竹）1110219