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天冷獨居父沒接電話女兒憂心 警冒雨視訊報平安

2022/2/21 16:30（2/21 17:06 更新）
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近日寒流來襲，住在桃園的李姓女子擔心獨居父親安危，始終未能聯繫上父親，李女透過臉書聯繫上派出所，警方冒雨趕至李父家，透過視訊讓李女確認父親平安無恙。（新北市政府警察局金山分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月21日
近日寒流來襲，住在桃園的李姓女子擔心獨居父親安危，始終未能聯繫上父親，李女透過臉書聯繫上派出所，警方冒雨趕至李父家，透過視訊讓李女確認父親平安無恙。（新北市政府警察局金山分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月21日
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（中央社記者王朝鈺新北21日電）近日寒流來襲，住在桃園的李姓女子擔心獨居父親安危，打了一整天電話始終未能聯繫上父親，李女透過臉書聯繫上派出所，警方冒雨趕至李父家，透過視訊讓李女確認父親平安無恙。

新北市政府警察局金山分局今天發布新聞稿指出，李女昨天一如往常打電話給獨居在金山年近80歲的父親，但撥打多通電話始終無人接聽，由於近日寒流來襲，李女擔心父親安危，正當不知所措時，發現中角派出所副所長鄧智源在臉書（Facebook）宣導防寒措施。

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李女立即透過臉書Messenger功能聯繫上鄧智源，請求是否能幫忙查明父親狀況，鄧智源昨天晚間8時許冒雨前往李父的居住地，到達後發現李父安全無恙，只是沒注意到女兒來電，鄧智源也利用臉書視訊功能，讓李女確認父親平安，李女並感謝警方熱心協助。

金山警分局呼籲，近日寒流來襲全台急凍，建議民眾注意長輩身體狀況，金山警分局平時也利用各種管道宣達防寒訊息，民眾如有需要可撥打110請求警方協助，以維護家人身體健康與安全。（編輯：張銘坤）1110221

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