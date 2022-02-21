新北280家業者違反勞動法令 市府開罰逾1800萬元

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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市政府勞工局今天公布今年第1波違反勞基法等法令的雇主名單，計有280家業者，開罰逾新台幣1800萬元。其中，精華光學遭罰百萬元最多，其次是統聯客運被罰80萬元。

勞工局發布新聞稿表示，公布的是違反勞動基準法/職業安全衛生法/性別工作平等法/就業服務法/勞工退休金條例等法令的雇主名單，共計有280家業者，開罰金額逾1800萬元。

勞工局指出，統聯客運及上櫃公司精華光學均有使勞工超時工作，精華光學甚至有使勞工月延長工時達81小時，2家公司都是第8次違反同一規定，因此各遭重罰80萬元及100萬元。

勞工局表示，指南客運因公司未全額給付勞工工資、使勞工超時工作、換班未給予適當間隔休息時間及未給予勞工休息時間等多項違規情事，合計重罰70萬元。

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勞工局指出，這波在違反勞動基準法部分，以未依法給付加班費最為嚴重，計有107家；違反職業安全衛生法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍，計有47家。

違反性別工作平等法部分，針對工作場所發生性騷擾未採取立即有效糾正補救措施者，有3家；違反就業服務法部分，有1家因對勞工婚姻歧視而遭開罰；違反勞工退休金條例部分，未於法定期限內給付資遣費，有2家。（編輯：戴光育）1110221