更多編輯台推薦新聞：
戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店
文化

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

基隆槓子寮路邊坡坍塌回收場滑落 疑連日雨釀災

2022/2/23 21:39（2/24 12:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市槓子寮路上邊坡疑因連日大雨沖刷，23日晚間發生大面積坍塌，初估長寬各約80公尺和40公尺，現場已先進行道路封閉作業，以免發生危險。中央社記者王朝鈺攝 111年2月23日
基隆市槓子寮路上邊坡疑因連日大雨沖刷，23日晚間發生大面積坍塌，初估長寬各約80公尺和40公尺，現場已先進行道路封閉作業，以免發生危險。中央社記者王朝鈺攝 111年2月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆市槓子寮路上邊坡疑受到連日大雨沖刷，今天晚間發生大面積坍塌，初估長約80公尺、寬40公尺，路邊的資源回收場也跟著滑落至下方的教忠休閒公園，初步瞭解無人員受困。

基隆市政府工務處副處長黃毅維告訴中央社記者，工務處今晚6時50分接獲通報後立即派員前往瞭解，人員抵達現場發現地基流失嚴重，整座資源回收場已滑落至教忠休閒公園周圍，僅有部分圍籬還在路面。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃毅維指出，由於不確定地基是否會持續流失，已請人員勿貿然進入。經現場人員觀測，初估滑落邊坡長度約80公尺、寬度約40公尺，已先進行道路封閉作業，以免發生危險。

基隆市警察局第2分局深澳坑派出所員警除到場警戒，並管制往來人車通行，經警方詢問業主，初步瞭解回收場已荒廢一段時間，目前沒有營運，平日也沒有人員進出，研判無人受困。（編輯：戴光育）1110223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族