議員指賣咖啡增人事費 北捷：因應業務彈性調整

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（中央社記者劉建邦台北24日電）北市議員簡舒培接獲陳情，北捷先前設自媒體宣傳、以任務編組賣咖啡，讓人事費增加，引發基層抱怨。北捷今天表示，以彈性調整人員因應業務，未增人事成本及影響既有工作。

民進黨籍台北市議員簡舒培指出，接獲台北捷運公司員工陳情，北捷董事長李文宗上任後，要求設自媒體及物業電商，並透過任務編組賣咖啡，根本與捷運本業與技術無關，導致人事成本上升，也引發基層員工抱怨。

簡舒培表示，向北捷索取資料後，發現北捷規劃任務編組賣咖啡，除員工數增加35人，每個月人事費為新台幣520萬元，但實際營收2個月僅230萬元，人事費比營收還高。

簡舒培說，北捷規劃成立自媒體小組，卻調派2名司機員拍影片、5名員工剪輯影片，自她接獲陳情進行訪查後，自媒體小組卻在去年解編，懷疑另有內情，加上北捷總員工數自民國108年間陸續增加，相關獲利卻減少。

北捷今天發布新聞資料指出，因應市場變化，公司人員組織要隨時進行彈性調整，相關規劃未增加人事成本及影響既有業務，販售濾掛式咖啡僅為一小部分業務，希望外界多鼓勵剛起步創新事業。

北捷表示，自媒體小組成立原因主要是行銷公司商業、業務及形象，且自媒體小組業務逐漸進入軌道後，會依業務需要進行調整，這是企業經營常態。

北捷指出，目前正面臨運量停滯等嚴峻挑戰，為補足本業虧損，除運輸本業及附屬事業外，更要拓展其他業務，進行改變公司體質，且公司應以企業化方式經營，將會持續拓展生活事業，並擴大相關業務範圍。（編輯：李錫璋）1110224