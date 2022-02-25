鬆口不選新北市長 林佳龍：在地優秀年輕人優先

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（中央社記者沈佩瑤新北25日電）前交通部長林佳龍今天與新北市長侯友宜同台參加民進黨新北市議會黨團幹部交接，對於是否不會參選新北市長，林佳龍說，「對」，優先找在地優秀人才，特別是給年輕人機會。

林佳龍今天到新北市議會出席民進黨團新、卸任幹部交接典禮，侯友宜也帶領市府局處首長到場致意，2人互動備受關注。

林佳龍率先抵達，隨即進入貴賓室休息，而稍後現身的侯友宜則四處和人寒暄，交接典禮開始前2人才首度同框，但2人也僅「互碰手肘」打招呼後便各自站開；直到侯友宜要離開時，兩人再度以互碰手肘方式告別，沒有多交談。

林佳龍典禮前接受媒體聯訪時表示，今天來主要是恭喜民進黨新北市議會黨團幹部交接，以及好友陳啟能接任總召，同時也恭喜新北市在民意代表跟市府推動下，很多交通建設如五泰輕軌、環狀線串聯等都往前一大步，這些他過去在交通部長期間也都曾參與。

媒體詢及，談到這麼多新北的交通建設，是否考慮參選市長。林佳龍說，一個城市發展很重要當然是行政首長，他現在就是幫忙找人，身為民進黨選舉對策委員會成員之一，找人應該先從在地、特別是年輕有為的民意代表評估跟徵詢。

他說，民主政治必然是政黨政治，因此就會有選舉競爭，各政黨推出優秀人選，提出對未來發展政見，讓人民選擇，不是政黨或個人輸贏，只有人民贏，城市和國家才會贏

林佳龍誇侯友宜很有經驗，從新北市副市長做起，他接著話鋒一轉指出，民進黨若能推派在地年輕人參選，加上城市願景政見，「有時輸贏很難預料」，選贏可以實踐政見，選輸也可以累積經驗。

媒體追問，是否可以解讀為一定不會參選新北市長。林佳龍停頓幾秒後說，「對」，優先尋找在地優秀人才，給年輕人磨練機會，他相信侯友宜也很歡迎以政見和政績良性競爭。

至於是否也一定不會選台北市長，林佳龍再次強調自己是選對會成員，任務是幫忙找人，會從城市發展需要去考慮人選，希望引導大家比較建設性的討論，不要聚焦在個人或派系要贏。

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侯友宜接受媒體聯訪時表示，和林佳龍是舊識，任何一個人願意關心新北市並為市民服務，都很歡迎；今年是他任期最後一年，「我們當市長是當4年，不是3年」，他會更積極努力達成市民交付任務，減少所有政治衝擊與紛擾。

民進黨新北市議會黨團上午10時舉行幹部交接，由前總召黃俊哲交接給陳啟能，其他新任幹部分別是副總召李倩萍、幹事長羅文崇、書記長廖宜琨，特別的是新增副幹事長一職，由陳科名首任。（編輯：李錫璋）1110225