北市府規劃自行車路網 與居民溝通達共識才動工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市議員鍾佩玲指出，北市府推2020年「10年自行車路網計畫」進度緩慢。北市交工處今天表示，規劃自行車道要與居民溝通，達成共識才動工。

民進黨籍北市議員鍾佩玲透過媒體群組發布訊息指出，台北市長柯文哲2020年間曾喊出推動「10年自行車路網計畫」，但進度不佳，依交通局去年資料，全市自行車道長度為507.48公里，至今建置速度不如預期。

鍾佩玲說，北市府規劃自行車路網，但推動相關計畫卻緩慢，政策不應該只會喊口號或作秀，像柯文哲多次參加挑戰一日雙塔等自行車活動，卻未重視或說明相關自行車路網計畫。

台北市交通管制工程處設施科長江長恩今天接受媒體電話訪問表示，北市府2020年間規劃推動「10年自行車路網計畫」，設定市區及河濱自行車道應完成達593公里。

他說，規劃設置自行車道要與當地居民溝通，並達成共識，否則會造成民怨，像曾接獲市民反映認為，規劃市區自行車道可能壓縮路邊停車格數量及車道與人行道空間等。

江長恩表示，從去年開始，規劃設置自行車道會先與當地居民溝通，經多次協調，有5.76公里自行車道已達共識，將設在松隆路、承德路3段、民生東路2段等5處路段，後續會進行施工。

柯文哲在2020年間曾提到，將制定「10年自行車路網計畫」，像寬度30公尺以上道路，分期導入專用自行車道等。（編輯：方沛清）1110225