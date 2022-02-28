台南雙燈節近尾聲 參觀人次破百萬

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市月津港燈節及龍崎光節空山祭兩大燈節，展期都到今天為止，市府文化局估算，月津港燈節已吸引超過110萬人次參觀，採售票制的空山祭也有13萬人次，票房亮眼。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，在鹽水區舉辦的月津港燈節去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，今年活動規模不僅燈區歷年最大，規劃藝術、徵件、車站、新創及巷弄等5大燈區共83件作品，展期38天也是歷年最長。

台南市文化局指出，近年市府推動「月之美術館」計畫，帶動鹽水藝文觀光產業發展，許多遊客選擇白天就前往鹽水歷史街區及岸內糖廠影視園區等景點旅遊，夜晚再參觀月津港燈節，遊客就像沉浸在小鎮無牆美術館中，也帶動燈節觀展民眾突破百萬人次，寫下歷年來新高。

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台南市文化局指出，今年的龍崎光節空山祭展期雖曾遭逢寒流氣候不佳、停電等因素，展期比去年少11天，但多組作品以數位藝術結合自然地景建構出魔幻光影場域，令人耳目一新，整體售票率達7成5，較去年微幅成長約5%，顯示民眾願意付費支持藝文活動的觀念逐年提升。

台南市文化局指出，月津港燈節藉由巷弄燈區導引觀眾進入歷史街區及在地商圈消費，地方業者也響應開發許多特色文創商品；龍崎光節空山祭今年結合鄰近4個館舍及園區，推出「博物館聯名票」，並規劃許多店家優惠，讓觀眾除了參觀活動展演外，也能深度體驗台南山區之美。（編輯：黃世雅）1110228