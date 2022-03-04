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彰化建縣300年首家百貨公司進駐 預計2025年開幕

2022/3/4 13:55（3/4 14:48 更新）
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彰化縣政府4日表示，近期將與中友百貨正式簽約，預計2025年開幕營運。圖為台中中友百貨。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
彰化縣政府4日表示，近期將與中友百貨正式簽約，預計2025年開幕營運。圖為台中中友百貨。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）彰化建縣將滿300年，有史以來首家大型百貨公司進駐幾乎確定，彰化縣政府今天表示，近期將與中友百貨正式簽約；中友表示，預計2025年開幕營運。

彰化縣政府主辦並委託彰化市公所進行彰化市第二停車場（停5）興建營運暨移轉案，中友百貨集團的友聯國際股份有限公司去年通過甄審。中友百貨昨天辦理「中友30週年聯誼會」，中友百貨總經理劉嘉誠會中透露最新進展，近期將辦理記者會與官方正式簽約。

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劉嘉誠昨天致詞時說，今年另個重要目標，就是彰化BOT案近期將完成簽約，預計2025年開幕營運，全棟建築物使用綠能設計及屋頂使用太陽能板，符合中友百貨一貫的環保理念，將為彰化市創造就業機會、活絡經濟、優化民眾休閒生活。

彰化縣至今無大型百貨公司進駐，一直是縣民遺憾，常跑到台中市消費。彰化縣政府今天向中央社記者證實，契約內容大致確定，彰化縣長王惠美已同意。由於建物地下4層、地上14層樓，中友百貨考量建造施工期程，希望在30週年慶後盡快簽約，屆時將攜手中友百貨、彰化市長林世賢共同宣布這件好消息。（編輯：郭諭儒）1110304

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