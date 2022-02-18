升格計畫書遭質疑複製貼上 彰化縣府：是全新資料

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（中央社記者王揚宇、蕭博陽台北18日電）民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天說，彰化具備升格條件，但縣府去年底送出的升格計畫書不及格，很多內容是把12年前的升格計畫書複製貼上。彰化縣政府計畫處代理處長陳金哲說，計畫書經縣議會審查通過，都是全新資料。

有意角逐彰化縣長的彰化縣升格直轄市促進會籌備會總幹事邱建富及正常國家文化基金會政策中心，今天邀請多名專家學者，在立法院舉辦「夠格的彰化需要夠格的願景：體檢彰化升格計畫書」記者會。

邱建富說，彰化是最具備升格條件的縣市，但從升格計畫書內容看出，縣府承認彰化的國際化程度不足，但沒看到彰化縣長王惠美積極推動相關工作，而且在升格計畫書中，對於彰化縣交通的分析及未來規劃藍圖，幾乎沒有著墨。

邱建富指出，期待彰化縣能在2022年成功升格為直轄市，但看到縣府送出這麼草率、不及格的計畫書，甚至很多內容是複製貼上12年前的升格計畫書內容，因此今天開記者會，提出建言。

彰師大公共事務與公民教育學系教授劉兆隆認為，如何利用升格直轄市機會，重新思考彰化發展策略，才是更重要的事，升格計畫書應該處理彰化正面臨的問題。

台灣教授協會副會長陳俐甫表示，樂見及期待彰化升格，但在計畫書中，沒有看到縣政府提出彰化縣升格對台灣以及其周邊縣市的好處及願景。

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彰化縣政府計畫處代理處長陳金哲接受中央社記者訪問說，升格計畫書經縣議會審查通過，都是全新資料且公開，包含現況SWOT分析等，各方面資料都很清楚，沒有所謂「複製貼上」情形，整本計畫書逾百頁，大家可去比一比，內容與12年前計畫書不可同日而語。

對於遭指交通分析及規劃藍圖幾乎沒有著墨，陳金哲說，計畫書載明未來及目前交通推動計畫，包含輕軌等建設，歷任縣長推動的規劃也持續進行中，縣府行政秉持延續性，這是彰化一直以來的傳統，且計畫書經縣議會朝野審查通過，為了彰化的發展，大家都很努力。（編輯：蘇志宗）1110218