高雄增3例確診 自助餐店員工父母參加旅遊團染疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市長陳其邁（中）5日宣布，高雄本日新增3例確診個案，都是4日公布個案自助餐店員工（案20832）的家人。中央社記者曾以寧攝 111年3月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄5日電）高雄市政府今天宣布新增3確診個案，都是昨天公布確診的自助餐員工的家人，其中一對夫婦曾在2月參加屏東出發到北部的遊覽車團，且同團有另2人染疫，研判在團中感染。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上宣布，高雄市今天新增3例確診個案，都是昨天公布的確診個案自助餐店員工（案20832）的家人，其中案20862是案20832的姊姊。

陳其邁說，案20860和案20861是她們的父母。案20861在2月24日有喉嚨癢、咳嗽等症狀，由發病日往前推3天，發現夫婦倆在2月20日到22日曾參加北部旅行團，同團也有1名台南、1名新北個案確診，4人CT值都差不多，研判應該是有共同感染源。

至於詳細感染源在哪裡，陳其邁說，這需要跨縣市合作疫調釐清，瞭解是否有同車人員傳染給這4人、或是哪個在旅遊地點遭到感染。並且中央流行疫情指揮中心將對同車人員展開抗體檢驗，目前案20861夫妻NTN為陰性，研判是近期感染。

陳其邁說，最重要的是切斷傳播鏈、減低社區風險，市府昨天在左營果貿里籃球場展開社區篩檢，共篩檢1909人都是陰性，今天從上午9時到晚上9時也持續開設篩檢站。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，案20860等人在2月20日到22日參加的是從屏東東港出發、前往北部的遊覽車旅遊團，衛生局掌握人數、行程、座位安排發現，高雄夫婦是坐在前排位置、新北和台南個案則在車子的後側。但因車上設有卡拉OK，可能在活動上有交錯、接觸感染，也有脫下口罩飲食，造成傳染。

潘炤穎也說，案20860、20861的CT值分別為19.6、21.7，與新北、台南案的24、21相當接近，類似同一個波段的感染，姊妹2人的CT值則與旅遊團4人有明顯差異。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

潘炤穎表示，這一家人接觸者目前高市府共匡列349人。他並公布確診者足跡，除確診者工作的左營大偉自助餐，2月22日在山中客土雞城、2月26日高雄夢時代玩具反斗城，2月23日到26日和3月2到3日在果貿市場蔣家果菜店，3月1日老新台菜十全店，3月2日哈囉市場魚攤販、亞細Toys家族左營店、麵麵粥道，3月3日喬品炒飯等，都有確診者足跡。

會中有媒體詢問，高雄燈會無人機展演團隊有外籍技師離境前確診，是否有傳播風險。潘炤穎表示，這名技師在德國就已有感染證明，出境前採檢是處於陰陰陽陽的階段，在台灣社區沒有傳染風險。（編輯：郭諭儒）1110305