馬偕來台150週年 柯文哲白袍出席致敬醫護

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）馬偕博士來台150週年，北部台灣基督長老教會與北市府合辦慶典系列活動，市長柯文哲也以醫生白袍現身致詞，除了感念馬偕對台灣的貢獻，也勉勵疫情中守住前線的醫護們。

今年是加拿大傳教士馬偕在台行醫宣教150週年，除了發揚基督教信仰，也為台灣的醫療、教育帶來深遠影響。馬偕在瘧疾肆虐時提供免費特效藥、成立台灣第一家西式醫院、改善台灣衛生醫療品質，幾十年間「拔牙佈道」，替人拔了超過2萬顆牙齒。

馬偕的貢獻還包含辦學啟迪民智，並從國外引進花椰菜、番茄、甜菜等種子，提高農民生活水準與收入，其對台灣現代化的奉獻十分巨大。

北市府民政局與財團法人北部台灣基督長老教會，合辦馬偕來台150週年慶典系列活動，市長柯文哲致敬馬偕，穿著醫生白袍出席。

柯文哲致詞時表示，馬偕是台灣重要且受景仰的人物 對台灣現代醫療與教育貢獻重大，他的座右銘「寧願燒盡，不願鏽壞」，也應是所有人的座右銘。

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柯文哲並表示，在疫情中，幸好全國各地的醫護人員就像偉大的馬偕博士，在第一線為救治病人而努力，謝謝這些防疫工作者，在前線抵擋著疫情，民眾才能安穩地繼續過正常的生活，希望大家除了紀念馬偕 也要對醫療前線的醫護致敬與鼓勵。

「馬偕來台150週年」慶典活動除了有熱鬧盛大的音樂會、馬偕戲劇故事、馬偕歷史文物影片分享，讓民眾更加了解馬偕的貢獻，會場還將展示馬偕與馬偕醫院的歷史照片展，及醫護人員前往偏鄉提供醫療服務的照片等。1110305