子承父業接棒義舉 持續7年宴請弱勢家庭

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花蓮知名「銘師父餐廳」6日邀請肢體傷殘福利協進會員享用美食，負責人莊育賢延續父親愛心善舉，每年宴請弱勢家庭或社福團體，至今已持續7年。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月6日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮知名「銘師父餐廳」今天席開15桌，邀請肢體傷殘福利協進會員享用美食，這項宴請弱勢或社福團體義舉已持續7年，市長魏嘉賢肯定負責人莊育賢以料理為社會帶來正向能量。

莊育賢的父親莊忠銘30多年前在花蓮創立「銘師父餐廳」，莊育賢15歲時開始進入餐廳廚房幫忙，並就讀餐飲科系，自2006年起，莊育賢開始參加各式料理競賽，一路從國內特定主題及食材比到國際大賽，獲得TCAC亞洲料理團體賽銀牌。

學校畢業後莊育賢曾在宜蘭知名餐廳實習，4年前莊忠銘因病辭世，莊育賢接下「銘師父餐廳」經營，並延續莊忠銘愛心善舉，每年宴請弱勢家庭或社福團體，至今已持續7年。

花蓮市長魏嘉賢致詞表示，4年前0206強震，當時莊忠銘雖然身體不適，但仍號召國內各大廚師在收容所為災民料理三餐，這樣的情操令人感動。莊育賢延續父親生前的志業，傳承來自父親的愛心與手藝，讓來用餐的客人深刻感受到對花蓮的美好。

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莊育賢說，從辦外燴、開餐廳到創立「銘心驛站」幫助在地小農，都可以看得到父親畢生奉獻烹飪的用心與對人文的關懷，也因此每年的公益饗宴不會因為父親離開人世而中斷。自己的工作是廚師，廚師帶給大家溫飽，因此用自已最擅長的手藝來回饋社會，也是表達父親生前對弱勢關懷的精神。

花蓮縣肢體傷殘福利協進會理事長吳政源說，這段時間受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，大家幾乎足不出戶，隨著疫情趨緩，會員們除了期待這場餐會之外，也利用聚會的時間聊敘，關切彼此最近的生活。協會也捐贈一台輪椅給銘師父餐廳，提供給用餐長者或有需求者使用。（編輯：謝雅竹）1110306