新竹兒藝節4/1登場 打造太空主題遊具

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2022新竹市兒童藝術節以「宇宙」為主題，將在4月1日至5日於新竹左岸水源草原登場。圖為2021年新竹市兒童藝術節遊具「漫步雲端」，2022年兒藝節遊具「星際漫遊」同樣設有大型攀爬網。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月7日

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（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）新竹市兒童藝術節將在4月1日至5日於新竹左岸水源草原登場，竹市府表示，今年主題為「宇宙」，還設計以140面鏡子打造遊具「魔幻綠星球」，讓孩子感受有趣的鏡面迷宮。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，2022年竹市兒童藝術節以宇宙為主題，並打造6大太空主題遊具，而今年首創遊具「魔幻綠星球」，由140面鏡子打造的鏡面迷宮，將放置在草地上，迷宮佔地近500平方公尺，讓人走入後就像進入魔幻世界。

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市府指出，遊具還包括「幽浮大軍」為飛碟造型彈簧床，「疾風太空站」結合繩索、輪胎、鞦韆的小型太空站攀爬裝置。「飛天基地」是攀爬迷宮並結合溜滑梯、「星際漫遊」為6公尺高的平面網體驗、「回到地球表面」是7公尺大型攀爬網垂降體驗。

市長林智堅表示，去年兒藝節吸引全台40萬人次造訪，今年兒藝節以宇宙為主題，推出為孩童量身打造的6大遊具，邀請民眾帶著孩子前來遊玩。（編輯：方沛清）1110307