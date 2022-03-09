更多編輯台推薦新聞：
獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色
科技

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

阿里山花祭開始 嘉縣強化風景區醫療

2022/3/9 18:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）阿里山與瑞里紫藤花祭10日開跑，嘉義縣衛生局強化山區醫療，整合7家急救責任醫院醫護人員及救護車上山輪班駐診，給予賞花民眾及時救護，請安心遊玩。

嘉義縣衛生局醫政科長林淑華今天接受中央社記者訪問表示，花祭開始阿里山國家風景區將湧入大量人潮、車潮，山路蜿蜒多危險路段，容易發生車禍事故。

衛生局因此強化山區醫療，整合嘉義基督教醫院、嘉義大林慈濟醫院、嘉義市聖馬爾定醫院等7家醫院醫護人員及救護車上山輪班駐診。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林淑華說，除在阿里山森林遊樂區香林衛生室及石棹醫療站設立24小時全年無休醫療站，也於梅山鄉瑞里風景區「瑞里區段製茶共同經營班」辦公室，設置假日觀光醫療站；另外，消防局在太平雲梯也派駐機動小組，隨時有救護車待命，提供緊急醫療救護。

縣長翁章梁告訴中央社記者，阿里山國家森林遊樂區、阿里山國家風景區內的櫻花、紫藤花已經盛開，嘉義縣做好醫療服務的萬全準備，請安心來嘉義賞花。（編輯：謝雅竹）1110309

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族