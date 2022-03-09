阿里山花祭開始 嘉縣強化風景區醫療

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）阿里山與瑞里紫藤花祭10日開跑，嘉義縣衛生局強化山區醫療，整合7家急救責任醫院醫護人員及救護車上山輪班駐診，給予賞花民眾及時救護，請安心遊玩。

嘉義縣衛生局醫政科長林淑華今天接受中央社記者訪問表示，花祭開始阿里山國家風景區將湧入大量人潮、車潮，山路蜿蜒多危險路段，容易發生車禍事故。

衛生局因此強化山區醫療，整合嘉義基督教醫院、嘉義大林慈濟醫院、嘉義市聖馬爾定醫院等7家醫院醫護人員及救護車上山輪班駐診。

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林淑華說，除在阿里山森林遊樂區香林衛生室及石棹醫療站設立24小時全年無休醫療站，也於梅山鄉瑞里風景區「瑞里區段製茶共同經營班」辦公室，設置假日觀光醫療站；另外，消防局在太平雲梯也派駐機動小組，隨時有救護車待命，提供緊急醫療救護。

縣長翁章梁告訴中央社記者，阿里山國家森林遊樂區、阿里山國家風景區內的櫻花、紫藤花已經盛開，嘉義縣做好醫療服務的萬全準備，請安心來嘉義賞花。（編輯：謝雅竹）1110309