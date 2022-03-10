暖冬花期延後 花蓮壽豐樹湖櫻花盛開

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮壽豐鄉樹湖社區種植3萬多棵櫻花，今年受到暖冬影響花期延後，樹湖愛鄉協進會理事長楊國卿說，吉野櫻正要開花，可把握最後花期上山賞花。

楊國卿今天接受中央社記者採訪指出，樹湖村早期是豐田玉礦區，隨著礦業沒落，人口外移，保留了最天然的山林景致，經水保局農村再生計畫，協進會成員10多年前開始種植櫻花，修築荖山瀑布登山石階等。

楊國卿指出，樹湖櫻花步道種植台灣原生種山櫻花、霧社櫻、福爾摩沙櫻，還有外來種八重櫻、富士櫻、粉紅佳人、柳櫻、吉野櫻等多種櫻花，沿著步道往上走，還能一覽花東縱谷景色。

楊國卿說，今年碰上暖冬，元宵節後櫻花才陸續綻放，到3月還可賞櫻，吉野櫻才要開花，預計今年櫻花季可延後至4月，前幾年冬天氣溫低，櫻花齊盛開，拍起來很壯觀。

楊國卿說，樹湖步道也種植有牡丹、杜鵑、桃花、李花、梅花、棋盤腳等，目前陸續綻放，一年四季都可賞花。

壽豐鄉公所為樹湖社區舉辦櫻花季活動，明天上午9時將於櫻花步道口擺攤，有櫻花相關DIY體驗、展售在地小農產品及美食等，現場也有導覽解說、山林尋寶等活動。

壽豐鄉長劉耀宗表示，民眾行經壽豐鄉台9線北往南方向，經過豐田村後，可注意路邊「花現樹湖」指標前行，順著指引方向開往山邊，就可抵達樹湖櫻花步道。（編輯：張芷瑄）1110310