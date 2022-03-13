竹縣鳳岡國中逾30年舊跑道變藍色精靈 安全吸睛

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣13日電）新竹縣政府今天指出，投入經費對轄內學校運動設施進行改善，其中竹北市鳳岡國中30多年的老舊跑道日前已整建成為全新湛藍色跑道，讓學生及社區民眾安心運動又吸睛。

新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，校園安全相當重要，尤其是運動環境品質，縣府去年補助縣內20所學校辦理田徑場、運動設施（球場）及遊戲器材整建，經費共計新台幣2500萬元。

楊文科指出，鳳岡國中原有跑道使用超過30年，舖面嚴重刮損、聚胺基甲酸酯（PU）層隆起，下雨易積水，多次修補仍效果不佳，這次透過計畫重新整建，打造漂亮的藍色跑道，讓孩子能夠在上面盡情奔跑。

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新聞稿中，新竹縣政府教育局長楊郡慈表示，此次跑道的設計除實用功能外，也兼顧美觀，鼓勵孩子在課業之餘能到操場運動、奔馳，盡情揮灑屬於年輕歲月的美好。

鳳岡國中校長徐永明指出，這次翻新舊跑道、操場旁及內圈水溝，全新湛藍色跑道加上白色跑道線，搭配綠色草坪，彷彿置身海洋與天空，加上新跑道彈性大，讓學生運動時「倒而不傷」，可以更安心地運動。（編輯：戴光育）1110313