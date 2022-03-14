彰化保衛升格門檻125萬人 遷入發3000元禮金

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為鼓勵民眾移居彰化，彰化縣政府推動「來彰有禮」專案及「幸福加匙，筷樂鏟子」活動，縣長王惠美（圖）14日在縣府中庭召開記者會表示，即日起至6月30日，外縣市遷入彰化縣發給新台幣3000元設籍禮金。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年3月14日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）彰化縣府3月14日至6月30日推動「來彰有禮」專案，外縣市遷入、入境遷入或初設戶籍於彰化縣，將於12月10日匯入設籍禮金新台幣3000元，設籍第126萬名，加碼再送1萬元。

彰化縣爭取升格第7都，不過人口下滑，面臨125萬人門檻保衛戰。根據地方制度法第4條規定，人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。

為鼓勵民眾移居彰化，縣府推動「來彰有禮」專案及「幸福加匙，筷樂鏟子」活動，彰化縣長王惠美今天在縣府中庭召開記者會表示，即日起至6月30日，外縣市遷入彰化縣發給新台幣3000元設籍禮金。

彰化縣民政處說明，從外縣市遷入設籍彰化縣、初設戶籍者，發3000元禮金兌換券，必須直到今年11月30日未遷出，縣府12月清查，12月10日後將禮金匯進個人帳戶；而活動期間戶籍遷出再遷入者為排除對象。

民政處表示，4月至7月辦理「達標好運送」專案，月月抽獎，越早遷戶設籍中獎機會越大；設籍為彰化縣民第126萬名者，加碼贈1萬元獎金，第126萬者前、後1人也各發5000元。

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為鼓勵年輕人結婚生育，王惠美致詞時說，夫妻一方設籍彰化縣並至縣內戶政事務所辦理結婚登記，即可獲不鏽鋼筷子、不鏽鋼湯匙、鋅合金鏟子，祝福新人「快快產子」。

縣府指出，目前縣內有多項大型工程進行，都需龐大勞動力，預計提供1萬多個就業機會。而矽品科技於二林中科投資設廠，未來至少創造7500個職缺，二林精密機械園區開發，預計吸引800億元投資，帶來2萬5000個工作機會，活絡二林地區房地產。縣府表示，面對未來就業市場，青年應超前部署，別北漂、南漂，應儘早中漂彰化。（編輯：郭諭儒）1110314