澎湖百里侯 陳雙全堅持國民黨黨內初選

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（中央社澎湖縣14日電）國民黨籍澎湖縣議會副議長陳雙全今天宣布投入縣長黨內初選，他說，基於建立制度「絕不接受黨內協調及任何安排」。尋求連任的縣長賴峰偉則回應「一切尊重黨中央的機制」。

賴峰偉表示，縣長選舉，黨中央定有提名機制，以現任者優先提名，一切尊重黨中央的機制，黨內有意競逐者，不見得要協調，或是自作民調初選的決定。國民黨澎湖縣黨部主委許國政表示，縣市長選舉提名權責在黨中央，黨中央如何協調，地方黨部未能介入，也尊重黨中央決定。

陳雙全發布新聞指出，國民黨初選規則早在2月間中常會通過，各縣市長提名以現任為優先來提名，若黨內有意競逐者 ，近期內黨中央將進行協調來代替初選，除非協調不成，再以民調方式來決定最強人選。

陳雙全堅持走完黨內初選程序。他表示，初選比的是價值、操守與路線，而不是妥協與利益交換；經過初選建立黨內良性競爭的典範，唯有透過公開、公平、公正的黨內初選機制，才能建立外界對黨的信任，未來無論勝負，都會給予支持。

陳雙全歷任14到19屆「6連霸」議員，18、19屆副議長，以及國民黨第20屆中常委。年底澎湖縣長選情，除賴峰偉1月中表態尋求連任，另外無黨籍的馬公市長葉竹林也擬參選，民進黨與民眾黨也都尋覓適當人選。（編輯：孫承武）1110314