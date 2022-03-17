彰化退役YouBike 40輛助推廣王功綠能輕旅行

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彰化縣政府捐贈40輛退役YouBike單車給王功蚵藝文化協會，協會17日舉辦單車啟用儀式，縣府城市暨觀光發展處長田飛鵬受訪指出，期待退役單車能發揮串連旅遊景點的經濟效益，讓更多遊客願意到芳苑旅行。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年3月17日

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰縣府捐贈40輛退役YouBike單車給王功蚵藝文化協會，推廣王功綠色能源輕旅行，未來遊客來到王功海岸，可騎單車暢遊王功漁港等景點，欣賞彰化西南角海岸美景。

彰化縣公共自行車租賃系統去年9月轉換營運商，從YouBike系統換成MOOVO系統，由於MOOVO系統採電子圍籬與GPS車輛定位，搭配藍芽自行車架，沒有停車樁，原有1650輛YouBike單車全數退役，彰化縣城市暨觀光發展處規劃將退役YouBike單車捐贈給縣內鄉公所、地政事務所、中小學及協會團體。

王功蚵藝文化協會今天舉辦YouBike單車啟用儀式；城觀處長田飛鵬接受媒體聯訪指出，縣府捐贈250輛YouBike單車給芳苑鄉，其中有40輛單車捐給王功蚵藝文化協會。

田飛鵬說，很高興看到YouBike單車即使退役，仍可提供地方加以運用，協助地方觀光發展，期待退役單車能發揮串聯旅遊景點的經濟效益，讓更多遊客願意到芳苑旅行。

王功蚵藝文化協會理事長梁鳳蓉接受媒體聯訪指出，王功地區豐富綠色能源是很棒的天然教材，希望透過在地輕旅行形式宣導綠色能源，傳遞環境永續發展的精神。

梁鳳蓉說，協會針對在地場域特性規劃戶外體驗， 以騎乘自行車的形式暢遊王功濱海，讓更多遊客願意到芳苑鄉騎單車旅行。（編輯：謝雅竹）1110317