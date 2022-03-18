永和民權社區長輩玩新媒體 樂齡體驗主播

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新北市永和區民權社區發展協會指出，社區屬於新舊建物交錯的都會型社區，協會在社區活動中心辦「照顧關懷據點」服務社區長輩，並舉辦各類課程，促進健康，如近期就與新視波有線電視合辦自媒體課程。（新北市永和區民權社區發展協會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年3月18日

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市永和區民權社區發展協會推動樂齡學習，與新視波有線電視合辦自媒體課程，讓阿公、阿嬤輕鬆入門體驗當主播，有學員盛裝出席播新聞，展現銀髮族活到老、學到老的精神。

新北市永和區民權社區發展協會理事長邱秀蘭今天以新聞稿表示，社區屬於新舊建物交錯的都會型社區，居民以外來客佔大部份、公教人員居多；協會在社區活動中心辦「照顧關懷據點」服務社區長輩，並舉辦各類課程，促進健康。

邱秀蘭表示，協會一直都有上手機拍照及剪輯課程，這次與新視波有線電視合作「主播初上、主角換我當」課程，更深入瞭解有趣的自媒體平台，學員第一次體驗當主播、上台報新聞，是難得的人生經驗，甚至透過短影音更豐富退休生活。

她說，17日的課程讓銀髮長輩認識許多流行的自媒體影音平台，老師還幫社區開設頻道，學拍攝技巧與經營頻道的訣竅，透過分享影音頻道的影響力，分享協會銀髮長輩樂齡生活的一面，甚至開直播唱歌跳舞分享給兒孫欣賞。

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邱秀蘭說，很多長輩首度體驗當新聞主播，既興奮又緊張，甚至以後還想當網紅；協會總幹事李後存特別穿西裝打小領結，在專業主播趙世淵的引導下，挑戰以台語播報新聞獲得讚賞。

新視波有線電視總經理徐雪玲表示，身為在地媒體除關懷地方、服務社區，也身負企業社會責任，普及媒體識讀及素養；邀專業老師指導的課程，不但豐富多元讓學員快樂學習，體驗自媒體主播，發表的成果作品也會在公用頻道播出。（編輯：張銘坤）1110318

新北市永和區民權社區發展協會推動樂齡學習，與新視波有線電視合辦自媒體課程，還開直播鼓勵長者們唱歌跳舞分享給兒孫欣賞，展現銀髮族活到老、學到老的精神。（新北市永和區民權社區發展協會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年3月18日