台中空污問題 蔡其昌：中火不是唯一原因

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市外埔區永豐里社區活動中心附近長期缺乏休閒空間用地，立法院副院長蔡其昌（左）18日邀集相關單位前往會勘，爭取經費盼將周邊台糖林地在不影響原有樹林的情況下開闢步道，串連當地居民原有生活圈與景點，打造外埔森林秘境。（蔡其昌服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中18日電）對於台中近日空污問題，是否歸因台中火力發電廠，立法院副院長蔡其昌今天表示，空污來源還有境外污染源、移動污染源等，中火不是唯一原因，應檢視問題一一解決。

台中市外埔區永豐里社區活動中心附近長期缺乏休閒用地供民眾休閒使用，蔡其昌今天邀集農委會水土保持局台中分局長邱啓芳、台中市議員施志昌及當地里長等前往會勘，爭取新台幣2700萬，希望將周邊台糖林地在不影響原有樹林的情況下，開闢步道串連當地居民原有的生活圈與景點，打造外埔的森林秘境。

對於台中市長盧秀燕16日在市議會備詢時指稱，只要有電力不足，中火機組就火力全開，擔任救援角色對中部民眾不公平。而民進黨市議員則質疑，市府只會獵巫中火，對空污原因說不清。對此，蔡其昌在會勘過程中接受媒體聯訪時認為，中火不是導致空污的唯一原因。

蔡其昌表示，這幾天台中空氣這麼差，中火的發電量也不過4成，還是造成這麼嚴重的空氣污染，所以盧秀燕把中火當提款機，這是最不能令人接受的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡其昌指出，污染源包括境外移入污染、移動污染源等，中火要強力監督，但是中火並非造成空污唯一的原因；要讓市民有好空氣，一個負責任、有能力、會做事的首長，應該全面性將空污問題一一檢視、一一解決。

至於外埔區景點打造部分，蔡其昌表示，希望將外埔地區的綠廊道串聯，透過這次的經費拓寬、連結，讓外埔居民有一個與地方特色結合的綠廊道可以散步休閒。（編輯：唐聲揚）1110318