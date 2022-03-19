中火燃氣若上線將拆燃煤機組 中市爭取建2拆4

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台電昨天表示，台中火力發電廠力拚2部燃氣機組在2025年、2026年上線，並承諾將拆除2部燃煤機組；台中市長盧秀燕今天表示，拆除2部燃煤機組不夠，盼爭取「建2拆4」。

台中火力發電廠政策近日因空氣污染議題引發討論，台電公司昨天表示，中火增設燃氣機組計畫，在去年政院核定許可後才有進展，將努力追回被中市府都審卡關的15個月，力拚2部燃氣機組接續在2025年、2026年上線，並承諾將拆除2部燃煤機組與1根煙囪。

盧秀燕今天出席活動接受媒體聯訪時表示，拆除中火2部燃煤機組跟1支煙囪仍不夠，以發電功率來說，1部燃氣機組等於2部燃煤機組，所以台電新建2部燃氣機組，應拆除4部燃煤機組。

盧秀燕說，增設2部燃氣機組中火發電量會更大，但空污跟排碳量會更少，所以將會繼續爭取「建2拆4」，希望經濟部與台中市政府繼續協商，把拆除期程提前，達到供應相等，儘管目前初步已達成目的，但市府會繼續努力，改善台中空氣品質。

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另外，前台中市交通局長王義川昨天在臉書貼文表示，台中捷運藍線先前規劃設置正英、沙鹿與三井站，因土地引發熱議，現任市府團隊仍照原計畫送審。

盧秀燕表示，中捷藍線計畫目前在交通部跟行政院審查，如果交通部跟行政院有意見可以退回或修改，但是市民在看，這條路線是經公聽會徵求意見所訂，如行政院或交通部有意見，可能要好好向民眾說明為何推翻民意改線。（編輯：郭諭儒）1110319