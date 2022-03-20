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高雄空品亮橘燈 東風影響風速弱擴散差

2022/3/20 11:08（3/20 11:21 更新）
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高雄市20日受東風影響擴散條件差，市內大寮等測站空品指標達到橘色提醒等級。（中央社檔案照片）
高雄市20日受東風影響擴散條件差，市內大寮等測站空品指標達到橘色提醒等級。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊思瑞高雄20日電）高雄市今天受東風影響，台灣西半部風速微弱，擴散條件較差，高雄市環保局指出，今天上午至中午PM2.5易累積，下午至傍晚臭氧接續升高，空品指標易達到橘色提醒等級。

高雄市政府環保局上午發布公告指出，高雄市在今天上述時段的空氣品質指標（AQI）易達橘色提醒等級，敏感族群應減少戶外劇烈運動，市府昨晚依預警提前啟動應變，立即通報中油、中鋼等30家大型工廠於夜間提前降載減排。

環保局表示，今天再加強稽查大型污染源製程排放，連線工廠確認監測數據是否有異常排放，並在仁武、楠梓及彌陀等區執行道路洗掃街，減少粒狀物排放；另外，通報高雄50大營建工地、40家逸散源工廠，加強灑水、覆蓋等多重防制措施。

環保局指出，今天還會加強執行機車及柴油車路邊攔檢、攔查及目測判煙作業，持續努力維持空氣品質。（編輯：陳仁華）1110320

高雄大寮空品指標20日上午達到橘色提醒等級。（圖取自環保署網頁airtw.epa.gov.tw）
高雄大寮空品指標20日上午達到橘色提醒等級。（圖取自環保署網頁airtw.epa.gov.tw）
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