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台南新增1本土 染疫者家屬隔離期滿前陰轉陽

2022/3/20 14:28（3/20 14:37 更新）
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台南市20日新增本土病例案22038未接種疫苗，可傳染期間都在居家隔離，沒有活動足跡。（指揮中心提供）
台南市20日新增本土病例案22038未接種疫苗，可傳染期間都在居家隔離，沒有活動足跡。（指揮中心提供）
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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市今天新增1名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為3月11日公布的鹽水區個案21262、21263家人，居家隔離期滿前採檢確診，可傳染期都在居家隔離，沒有活動足跡。

台南市政府衛生局下午發布新聞稿指出，今天新增1名鹽水區50多歲女性個案22038，為案21262、21263的女兒，3月10日因父母親確診而被匡列為居家隔離者，當時採檢結果為陰性，隔離期滿前由衛生局安排採檢後陽性確診，Ct值16.36。

台南市衛生局指出，案22038為無症狀個案，未接種COVID-19疫苗，因個案可傳染期間都在進行居家隔離，沒有活動足跡，評估社區傳染風險較小，但仍提醒民眾落實個人防疫措施，完整接種COVID-19疫苗，已完整接種2劑者，應儘速接種追加劑。（編輯：張雅淨）1110320

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