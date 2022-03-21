民團訴求保留美軍招待所 中市府：局部保存

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市西區美軍招待所將興建「非營利組織與志工發展中心」，公民團體今天訴求應將招待所保留活化；市府表示，將採「局部保存、新舊共融」方式，保留部分舊建築。

台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲上午在市府廣場前舉辦「搶救台中美軍招待所」記者會時表示，由台中市社會局規劃的「非營利組織與志工發展中心」，宣稱新工程擁有很多在地居民支持，但很多居民卻不知道是要拆除招待所主建築體，只保留外觀立面。

江慶洲認為，文化部之前已明確表示，應該是舊建築再利用活化的形式，以歷史文化為首要，這是一個世界趨勢，才能彰顯原有的價值，這樣才是公民團體支持的方案；目前的方案違背文資審議建議方案，「局部保留、新舊共融」，根本是欺騙所有人。

台中市政府對此回應指出，西區聯勤招待所歷經3任台中市長爭取與規劃，未來將興建「非營利組織與志工發展中心」，市府也舉辦過說明會聆聽在地民意，採「局部保存、新舊共融」方式，保留部分舊建築和全部樹木，並納入親子館、公托、婦女發展基地、世代共融基地等婦幼福利服務，搭配非營利組織和志工服務中心等社福設施。

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市府表示，聯勤招待所由前台中市長胡志強和時任立委的台中市長盧秀燕爭取，國防部無償移撥作為社會福利設施用地；前台中市長林佳龍任內，就已規劃興建地上9層、地下3層NPO基地，經過近2年規劃設計，後因老樹保護及文資審議再暫緩約1年。

市府指出，全案雖經文資審議，並未適用「文化資產保存法」，且經專家學者會勘評估結果，樹木也未符合老樹公告列管標準，但為了因應民情、兼顧各方需求，市府確立「局部保存、新舊共融」，縮減建物量體，樹木原地保留，舊空間新利用，多元推動社會福利，讓台中市民擁有城市裡的全新社福基地。（編輯：陳仁華）1110321