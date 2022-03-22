軍車開道武器陳展 金門馬拉松戰地風情濃

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）2022金門馬拉松競賽組4月24日恢復舉辦，縣府今天開會分工，敲定當天軍方將出動輕型戰術輪車做為前導車為選手開路，金湖體育館還將陳展戰車和榴彈砲，讓跑友感受戰地風情。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攪局，金門馬拉松連續停辦2年，由於疫情緩和，金門縣政府在16日宣布原訂1月16日辦理的第15屆金門馬拉松競賽組延到4月24日登場，全馬、半馬和路跑組預定當天上午6時在金湖體育館同時開跑。

2022金門馬復賽進入緊鑼密鼓籌備階段，縣政府今天召開工作籌備會議，邀集相關單位參加，由縣府參議陳金增主持，討論並協調各分工事項。

會中，路跑協會秘書長陳華恆表示，2022金門馬原報名人數為5015人，到21日止，共有1500人申請退費；由於辦理退費申退期限到27日止，實際參賽人數要等28日才能確認。如果跑友未在期限前提出申請者，將視同同意保留原報名名額持續參賽。

為了凸顯金門戰地特色，會中決定，邀請國軍加入，利用金防部輕型戰術輪車擔任賽道前導車，為選手開路；過去由車船處中巴收容殿後者，今年則是交由軍卡執行「回收」任務。另外，金湖體育館會場還將展示M60A3戰車、CM21裝步戰鬥車、105公厘榴彈砲等武器，讓跑友能體驗金門獨有的戰地風情，創造話題。

此外，教育處表示，賽道攝影將與日本知名攝影公司合作，為跑者提供賽道沿線拍攝服務，並免費提供1張選手照片，為跑友的英姿留下美麗瞬間；大會同時提供專業配速員為跑友配速，協助選手精準提升成績。

教育處長黃雅芬表示，考量休閒組有1萬2000多人參加，預計今年下半年在金門大橋通車後，結合大橋通車系列活動合併辦理。

根據縣府資料，金門馬拉松自2008年開跑，是經過國際馬拉松總會認證的國際賽事。今天協調會會中同時邀請跑友配合金門浯島城隍文化觀光季及石蚵小麥文化季，到金門來場運動文化觀光之旅。（編輯：謝雅竹）1110322