地震大雨使梓官百年劉家古厝部分坍塌 結構未受損

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高雄市梓官赤崁地區百年劉家古厝，受到23日凌晨地震與大雨影響，2樓的石欄杆掉落，並砸到下方圍牆、水泥地板。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月24日

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）高雄市梓官赤崁地區百年劉家古厝，受到昨天凌晨地震與大雨影響，2樓的石欄杆掉落，並砸到下方圍牆、水泥地板，幸無人員傷亡、房屋主結構也未損毀，當地文史團體將協助整修。

劉家古厝位於赤崁海邊，距離海岸線不到50公尺，是一棟2層樓的洋房。赤西里長劉英凱今天接受中央社記者電訪表示，古厝建於1902年，是赤崁地區第一間洋房。當年劉家人在上海、香港做布疋買賣、貿易，屋主劉德波請來上海建築師設計這幢充滿巴洛克風情的洋樓，一側門楣寫著「劉」，另一側還用英文寫上「Liu」，兩側也用水泥做有領帶樣貌，是當地仕紳的代表。

劉英凱說，因為先前房屋門楣就有裂縫，有用鐵架支撐，昨天凌晨地震後擔心房屋受損，早上8時30分左右有前往查看，發現中間柱子上的石頭基座掉下來，造成中間柱子的基座扭曲，但沒有大範圍崩塌。

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不料，當地昨天又從上午10時左右開始持續降雨，劉英凱說，原本破損、有裂縫的地方吸水後，結構較脆弱的古厝和鐵架承受不了重量，下午近2時，2樓門面、欄杆和部分屋瓦垮下來，其中一部分倒在圍牆上，導致圍牆也有部分倒塌，旁邊地面也被砸出一個洞。所幸沒有造成人員傷亡，只是因為聲音非常大，驚嚇到附近鄰居。

劉英凱表示，現場掉落物已經在今天早上清除完畢，經勘查也確認整體房屋主結構沒有受損。當地文史工作團體「港仔門工作室協會」也會再與屋主聯絡，討論後續由屋主自行整理，或交由協會修復，目前預計以修復或維持原貌的方式處理。（編輯：黃世雅）1110324

高雄市梓官赤崁地區百年劉家古厝，受到23日凌晨地震與大雨影響，2樓門面、欄杆和部分屋瓦掉落，砸到下方圍牆、水泥地板，幸無人員傷亡、房屋主結構也未損毀。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月24日