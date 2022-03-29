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台7線慈湖路段落石坍方 桃警管制單線雙向通車

2022/3/29 13:22（3/29 14:01 更新）
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桃園市警局大溪分局表示，29日上午11時許接獲民眾通報，在台7線7.5公里處慈湖路段發生道路坍方，三層派出所緊急派員前往，發現是道路邊坡土石滑落占據一個車道，面積約15平方公尺。（桃園市警局大溪分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月29日
桃園市警局大溪分局表示，29日上午11時許接獲民眾通報，在台7線7.5公里處慈湖路段發生道路坍方，三層派出所緊急派員前往，發現是道路邊坡土石滑落占據一個車道，面積約15平方公尺。（桃園市警局大溪分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月29日
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（中央社記者吳睿騏桃園29日電）桃園市復興區台7線7.5公里處慈湖路段，今天上午11時許突然發生落石坍方，警方獲報立即進行警戒並疏導管制，同時通知復興工務段派員處理，目前台7線交通單線雙向通車。

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桃園市警局大溪分局發布新聞稿，上午11時許接獲民眾通報，在台7線7.5公里處慈湖路段發生道路坍方，三層派出所緊急派員前往，發現是道路邊坡土石滑落佔據一個車道，面積約15平方公尺，受到這起意外事故影響，造成台7線交通僅能單線雙向通車。

大溪分局指出，三層派出所已經派員於事故現場的兩端警戒，並進行疏導管制，同時立即通知復興工務段前往處理，預計下午2時前可排除土石，後續將進行邊坡固樁工程，大溪分局也呼籲，計劃行駛台7線路段用路人減速慢行，注意行車安全。（編輯：方沛清）1110329

桃園市復興區台7線7.5公里處慈湖路段，29日上午突然發生落石坍方，警方獲報立即進行警戒並疏導管制，同時通知復興工務段派員處理。（桃園市警局大溪分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月29日
桃園市復興區台7線7.5公里處慈湖路段，29日上午突然發生落石坍方，警方獲報立即進行警戒並疏導管制，同時通知復興工務段派員處理。（桃園市警局大溪分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月29日
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