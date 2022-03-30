陳信瑜涉助選調查 北市議會要求增內容再報告

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（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市勞動局長陳信瑜遭指替副市長黃珊珊助選發言惹議，市府調查報告今天送至市議會，多名議員批評報告避重就輕，要求增加調查內容，議會決定4月12日提書面、13日再報告。

陳信瑜2月間出席與工會茶會提及替黃珊珊輔選發言，台北市議會國民黨團3月24日開記者會公布茶會內錄音檔，質疑陳信瑜涉違反行政中立等。北市府事後由政風處對此事進行調查。

北市府政風處調查報告今天送至議會，議會下午開定期大會，國民黨、新黨及無黨籍議員認為，市府開會前才把書面資料送至議會，政風處就列席報告，引發多名議員不滿。

國民黨議員游淑慧說，勞動局劉姓機要秘書有出現當天茶會，其實是黃珊珊辦公室人員，陳信瑜事後在議會備詢稱不知情，根本說謊，且北市應公平處理相關補助案，非只協助與市府關係較好的工會。

國民黨議員王欣儀表示，從調查報告發現，茶會最先致詞是1名劉姓秘書，此人是黃珊珊辦公室人員；議員徐弘庭說，議會應譴責陳信瑜作為。

社會民主黨籍議員苗博雅指出，勞動局舉辦與工會茶會就是行政資源，卻未讓其他政黨議員參加，且刻意輔選特定人士，根本濫用行政資源，陳信瑜在茶會提到內容無關市政是談官位，而陳信瑜質詢時稱對劉姓秘書出席茶會不知情，議會應要求追加調查內容。

無黨籍議員黃郁芬說，支持議會提出譴責，且調查報告顯示因相關規定更動，認為陳信瑜未違反行政中立，但陳信瑜在茶會說詞，就是利用職權為特定人選助選，根本違反行政中立。

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列席議員要求，調查報告只提供陳信瑜2月16日發言譯文，其餘2天內容也應提供議會，並重新調查劉姓秘書當天出現茶會原因與修訂市長及政務人員涉選舉活動行為規約等內容。

議長陳錦祥最後裁示，市府官員在議會接受質詢時應確實答覆議員，且不能反質詢，更不可濫用行政資源，嚴正譴責陳信瑜不適任作為，要求政風處增加調查報告內容，並在4月12日下午送至議會，13日列席報告。（編輯：張銘坤）1110330