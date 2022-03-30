力挺樂天桃猿隊 搭機捷看主場球賽回程免費

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桃園大眾捷運公司今年再度推出搭機捷挺桃猿回程免費的「捷乘應猿」活動，只要在樂天桃猿隊主場賽事舉辦日，球迷搭機捷看球賽，可憑當天「球賽票根」與「回程免費搭乘憑證」，享受從A19桃園體育園區站回程免費搭乘1次的優惠。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月30日

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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）2022中華職棒新球季將開打，桃捷公司今天表示，只要在樂天桃猿隊主場賽事舉辦日，球迷搭機捷看球賽，就可享從A19站回程免費搭乘1次的優惠，以行動力挺桃猿隊。

桃園大眾捷運公司告訴中央社記者，今年再度推出搭機捷挺桃猿回程免費的「捷乘應猿」活動，球季期間，只要是Rakuten Monkeys「主場賽事」舉辦日，球迷在當天搭乘機捷看球賽，就可在出站前到詢問處領取「回程免費搭乘憑證」，球賽結束後，就可憑當天「球賽票根」與「回程免費搭乘憑證」，享受從A19桃園體育園區站回程免費搭乘1次的優惠。

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桃捷公司指出，今年也攜手樂天桃猿隊，於4月5日賽前推出「捷乘應猿 樂天女孩賓果連線大挑戰」活動，球迷只要當天搭乘機捷，在下午3時至3時30分前往A19站，就可與穿著桃捷站務員制服的樂天女孩兌換「回程免費搭乘憑證」，同時還能進行「棒球9宮格」賓果連線大挑戰互動遊戲，除了可領取精美小禮品外還能獲得與樂天女孩合照的機會。

桃捷公司表示，遊戲活動名額有限，將採現場報名參加，主辦單位將視疫情狀況，並依中央流行疫情指揮中心指示滾動調整期程，若有變動將公告於官方網站及臉書粉絲團。（編輯：李錫璋）1110330