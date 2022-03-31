莊瑞雄拋政見 推水資源升級、落實糞尿肥料去味

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民進黨屏東縣長初選民調倒數一週，角逐初選的立委莊瑞雄（站立者）31日再拋政見，指屏東雖是農業大縣，且職棒二軍訓練基地在屏東設立多年，卻仍長年飄散畜牧異味，應推動「水資源升級」政策，落實糞尿肥料的去味與重新利用。（莊瑞雄服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年3月31日

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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）民進黨屏東縣長初選民調倒數1週，角逐初選的立委莊瑞雄今天再拋政見，強調職棒二軍訓練基地在屏東設立多年，為改善長年飄散畜牧異味，推動水資源升級、落實糞尿肥料的去味。

立委莊瑞雄服務處今天發布新聞稿指出，屏東雖然是農業大縣，且職棒球隊二軍訓練基地還在屏東設立多年，但豬屎味長年來飄散不去，將全力推動「水資源升級」政策，落實糞尿肥料的去味與重新利用，讓屏東的農業、畜牧業得到大幅改善。

莊瑞雄表示，將「水資源升級」的目標加入政見中，要讓屏東有好水、好空氣，目前已有部分民間團體與鄉鎮長發動公私協力行動平台，落實執行環保署推動的「沼液沼渣回歸農田」政策，縣府環保局及農業處把關參與計畫的畜牧戶，必須將糞尿水發酵10日以上，沒臭味了才能提供農民做為肥液。

莊瑞雄指出，國際化肥漲價25%，農民的確需要便宜肥料，而發酵豬糞肥既能免費提供農民又友善環境，對畜牧戶而言，可以節省電費、水污稅及底泥清除費，最後一塊拼圖是如何更方便將發酵豬糞肥從畜牧場運輸到各農田。

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莊瑞雄說，因為豬屎味已困擾屏東多年，主因是縣內有許多大小不一的畜牧場。過去不斷邀集環保署及農委會，一同協助把最後一塊拼圖完成，透過快速利用農田消化發酵豬糞肥，做到每家畜牧戶零排放到河川，臭味就不會隨水瀰漫，畜牧戶有充裕的成本投入益生菌培養，讓豬糞尿臭味在出場區前臭味大幅下降。

莊瑞雄說，台灣藍色東港溪協會居中媒合民間與公部門，由合作社協助各村設置中繼站，再由經營槽車隊試營運3年，先針對龍頸溪流域做為初階減廢目標，這就是落實源頭管理的方法。（編輯：卞金峰）1110331