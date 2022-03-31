大里藝術廣場打造稻草人迷宮 滿滿農村氣息

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台中大里藝術廣場4月1日起至6月30日，將在中庭廣場舉辦「稻草人迷宮裝置藝術」地景藝術展，有800捆稻草捲、150個稻草人散落在廣場內，民眾可以穿梭其中，有趣又好拍。（大里藝術廣場提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月31日

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（中央社記者蘇木春台中31日電）兒童清明連假將屆，台中大里藝術廣場明天起至6月30日，將在中庭廣場舉辦「稻草人迷宮裝置藝術」地景藝術展，有800捆稻草捲、150個稻草人散落在廣場內，盼讓大眾感受農村氣息。

台中大里藝術廣場（DaliArt Plaza）今天發布新聞稿表示，4月將迎來4天兒童清明連假，大里藝術廣場特別用稻草，打造長35公尺、寬20公尺的大型迷宮，並以「充滿童趣的稻草人」來建構整個主題，讓迷宮更為溫馨有趣又好拍。

大里藝術廣場指出，主題展以800捆稻草捲、150個稻草人設計而成的「稻草人迷宮裝置藝術」，設置在陽光充足的大里藝術廣場中庭，民眾不但可以穿梭其中；從空拍角度看，更可以發現就是一個巨大的愛心，各種繁瑣複雜的交替與彎曲的走道，讓大小朋友來都可以玩得不亦樂乎，展期自4月1日至6月30日，可免費參觀。

主辦單位表示，稻草來自彰化縣，過去農民稻田收割後，習慣會將稻梗焚燒處理，近年因空氣污染議題受關注，開始以生化方法處理，這次特別向農民收購稻梗後，做環保處理與展示，也希望讓民眾感受到農村氣息。

此外，廣場中庭4月至6月的連假及週末，邀請了各地小農及文創職人一同擺攤參與，舉辦「頑在藝起」熱鬧市集，同時搭配街頭藝人演出。

大里藝術廣場也提醒民眾，稻草人很可愛，但拍照時請不要重壓、踢踹、拋摔，以免造成損壞及人員受傷。（編輯：謝雅竹）1110331