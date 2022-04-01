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為外婆留髮 高雄18師生捐秀髮助癌友重建信心

2022/4/1 16:59（4/1 17:54 更新）
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高雄市鳳山區文德國小18名師生1日捐髮助癌友，其中4年級男學生林頎淵（前）當初看見外婆因癌症化療掉光頭髮，於是想留髮給外婆，但最後外婆離世，他仍兌現承諾，捐出他留了3年及腰的頭髮盼幫助需要的人。（高雄市教育局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日
高雄市鳳山區文德國小18名師生1日捐髮助癌友，其中4年級男學生林頎淵（前）當初看見外婆因癌症化療掉光頭髮，於是想留髮給外婆，但最後外婆離世，他仍兌現承諾，捐出他留了3年及腰的頭髮盼幫助需要的人。（高雄市教育局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日
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（中央社記者洪學廣高雄1日電）兒童節前夕，高雄鳳山文德國小2名老師和16名學生今天捐出長髮，幫助癌友重建信心，其中還有一名男學生捐出一頭秀髮，他說當初是因外婆化療，才決定留髮給外婆。

高雄市政府教育局今天中午發布新聞稿指出，文德國小今年選在兒童節前夕舉行創校以來首次「絲絲柔情、文德有愛」捐髮活動。16名學生、2名老師生捐出長髮，其中也有男學生捐出一頭秀髮，幫助癌友重建信心。

高雄市教育局1日指出，文德國小今年選在兒童節前夕舉行創校以來首次「絲絲柔情、文德有愛」捐髮活動。16名學生、2名老師生捐出長髮，其中也有男學生捐出一頭秀髮，助癌友重建信心。（高雄市教育局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日
高雄市教育局1日指出，文德國小今年選在兒童節前夕舉行創校以來首次「絲絲柔情、文德有愛」捐髮活動。16名學生、2名老師生捐出長髮，其中也有男學生捐出一頭秀髮，助癌友重建信心。（高雄市教育局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日

「絲絲柔情、文德有愛」緣起文德國小四年級男同學林頎淵，他原本頂著一頭烏溜溜長髮，常被人誤認為女性。但他當初看見外婆因癌症化療掉光頭髮，於是想留頭髮給外婆，但最後最愛他的外婆離世，他仍兌現承諾決定捐出他留了3年及腰的頭髮，捐給最需要的人。

林頎淵母親，文德國小活動組長吳俐臻也號召校園內的長髮公主、王子，結果共18名師生響應，在今天兒童節慶祝活動上，大家獻出愛心捐出頭髮，響應捐髮助癌友的活動；當剪刀咔擦一下，看見自己多年的長髮落下，有女學生們說其實有點不捨，但很值得。

文德國小校長鍾榮茂說，兒童節原是學生領禮物的歡樂時光，但今年讓學生捐出自己最珍貴禮物，能夠懂得助人與回饋，也感受施比受有福；家長會長楊登傑說，捐髮活動讓孩子多了省思，能體會他人的不便，樂於幫助他人。以家長的角度感受到孩子們成長，這個活動非常有意義。

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新聞稿指出，文德國小18名師生捐髮給「台灣癌症基金會」，校方也感謝立志中學穿針引線與「姿也髮型」合作，在兒童節活動當日幫捐髮的同學義剪，完成美事。校內家長除紛紛響應捐款給「癌症基金會」。

文德國小舉行一系列兒童節慶祝活動，除了學生最喜歡的闖關活動，靜態方面有「顏色來找碴」、「數讀」，以及慈濟志工團隊辦理的「靜思花道」；動態闖關則有「泡泡足球」、「射箭」、「水彈槍」等。（編輯：黃世雅）1110401

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