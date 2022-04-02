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嘉義市下路頭盪鞦韆復辦 配合防疫取消雙人組競賽

2022/4/2 16:38（4/2 16:51 更新）
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傳承200多年嘉義市「下路頭玄天上帝廟盪鞦韆」，因疫情停辦2年後，2日再度恢復舉辦，吸引民眾不畏細雨紛飛，到場觀看刺激精彩賽事。（嘉義市政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月2日
傳承200多年嘉義市「下路頭玄天上帝廟盪鞦韆」，因疫情停辦2年後，2日再度恢復舉辦，吸引民眾不畏細雨紛飛，到場觀看刺激精彩賽事。（嘉義市政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月2日
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（中央社記者蔡智明嘉義市2日電）傳承200多年嘉義市「下路頭玄天上帝廟盪鞦韆」，因疫情停辦2年後今天恢復舉辦，配合COVID-19防疫取消雙人組競賽；市長黃敏惠參加活動時呼籲落實防疫、接種疫苗，一起消弭疫情。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停辦2年的「下路頭玄天上帝廟盪鞦韆」今年恢復舉辦，黃敏惠今天參與開幕典禮，手捧玄天上帝神像虔誠祈福並發送錢母，呼籲全體市民落實防疫、接種疫苗，大家一起努力，早日消弭疫情。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，落實防疫工作和比賽安全同樣重要，今年為配合防疫廟方取消雙人組競賽改為單人組競賽，確保比賽安全，盼活動盪走疫情為嘉義市祈福。

黃敏惠說，「下路頭玄天上帝廟盪鞦韆」相傳源自200多年前清朝時期，當時先民來到現今嘉義市光路里一帶開墾，遭逢旱災和瘟疫，幸賴玄天上帝指示救助眾生，先民奉神意搭設竹鞦韆架舉行盪鞦韆儀式消災祈福，瘟疫果真消除。

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此後，每逢農曆閏年3月玄天上帝聖誕前後，都會舉辦高空盪竹鞦韆慶典。直至民國97年，市府為發展地方宗教觀光，經擲筊獲玄天上帝同意，改為每年辦理。這項傳統民俗活動已被登錄為嘉義市「民俗」類文化資產。

今天民眾不畏細雨紛飛，觀看刺激精彩高空盪竹鞦韆大賽，為選手加油，活動在下午2時30分左右比賽完畢，少年組第1名林佑宥、青年組第1名陳聖宗、中年組第1名陳隆誌。各組冠軍獎金各為新台幣2萬元。（編輯：黃世雅）1110402

嘉義市「下路頭玄天上帝廟盪鞦韆」活動因疫情停辦2年後，2日再度恢復舉辦，市長黃敏惠（前中）到場參與開幕典禮，手捧玄天上帝神像虔誠祈福並發送錢母，呼籲全體市民落實防疫、接種疫苗，攜手努力早日消弭疫情。（嘉義市政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月2日
嘉義市「下路頭玄天上帝廟盪鞦韆」活動因疫情停辦2年後，2日再度恢復舉辦，市長黃敏惠（前中）到場參與開幕典禮，手捧玄天上帝神像虔誠祈福並發送錢母，呼籲全體市民落實防疫、接種疫苗，攜手努力早日消弭疫情。（嘉義市政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月2日
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