159縣道嘉義月眉段 新設測速闖紅燈照相桿

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嘉義縣159線縣道新港月眉路段與166線交叉路口常因車輛超速、闖紅燈衍生交通事故，嘉義縣警察局新設一處測速闖紅燈照相設備，預計21日起正式啟用。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月7日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉義縣159縣道（媽祖大道）新港月眉段與166縣道路口，3年來發生4件死亡車禍、75件受傷事故，縣警局為遏制違規行為，在此增設「測速+闖紅燈」照相桿，21日啟用。

嘉義縣警局今天發布新聞稿表示，159線縣道新港月眉路段與166線交叉路口常因車輛超速、闖紅燈衍生交通事故，嘉義縣警察局在此新設一處測速闖紅燈照相設備，1日起公告宣導，預計21日起正式啟用。此處速限60公里。

嘉義縣警察局交通隊長蘇俊宏接受中央社記者訪問表示，此路段自民國108年至111年間共計發生死亡事故4件，受傷事故75件，分析發生原因以駕駛人超速行駛、不依標誌標線號誌指示及闖紅燈居多。

另外，這條路是中洋子工業區、太保工業區大型車輛進出的要道，嘉義市民往來新港、北港也會走這裡，車流量非常大，也是造成車禍頻傳的原因。

蘇俊宏說，警方雖持續加強路口違規取締，並不定時架設移動式測速照相，但因警力有限，無法全天候進行執法，因此設置測速闖紅燈照相桿遏制違規行為，呼籲民眾開車經過此路段減速慢行。（編輯：謝雅竹）1110407