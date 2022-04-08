宜陽艦確診者設籍台東 南部確診者曾短暫足跡

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東今天新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，為宜陽艦軍人，經疫調可傳染期無台東縣內足跡；另南部確診者曾有短暫台東行足跡。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，今日的確診個案為1名20多歲男性，服役於高雄為宜陽艦軍人Ct值16，經疫調可傳染期無縣內足跡，請民眾勿過度恐慌。

另一南部確診個案，於清明連假4月3至5日前往花蓮遊玩，3日前往花蓮途中行經東海岸東河鄉外帶包子，及5日返回南部時到台東市外帶藍蜻蜓至車上食用，2項足跡都為短暫外帶飲食，未有駐留，相關確診個案足跡已由環保局安排進行戶外消毒。

台東縣長饒慶鈴呼籲，與確診個案足跡重疊民眾如未匡列為居家隔離或自主健康管理者，請務必做好14天自我健康監測如有症狀勿拖延應儘速就醫，就醫時勿搭乘大眾運輸工具，如就醫採檢後確實待在家中等待報告。

台東縣目前停課標準為學校師生的同住家人有確診個案，該校預防性停課一天，實施全面清消，採線上教學。如學校師生有一人確診，該校停課10天，後續將依照中央公布最新停課標準滾動檢討修正。（編輯：黃世雅）1110408