國民黨北市議員初選登記截止 44人搶33席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022年中國國民黨台北市議員第2梯次初選登記8日截止，共21人登記。圖為位於台北市八德路八德大樓的國民黨中央黨部。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北8日電）2022年中國國民黨台北市議員第2梯次初選登記今天截止，共21人登記。2梯次共44人登記，國民黨將提名33席，其中第6選區（大安、文山）現任加新人共11人登記，參選爆炸。

國民黨台北市黨部日前公布2022年北市議員提名登記辦法，分2梯次領表登記。第1梯次登記3月24日截止，分為第1選區（士林、北投）5人、第3選區（松山、信義）8人、第5選區（中正、萬華）7人及平地1人與山地原住民2人，共23人登記。

第2梯次登記在今天截止，分別有北市第2選區（內湖、南港）5人、第4選區（中山、大同）5人、第6選區11人，共21人登記。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天接受媒體電話聯訪時表示，第2梯次共21人登記，在新人部分，第4選區3名新人，其中1人為婦女保障名額，另2人需初選；第6選區有5名新人，將提名2人。

第2選區中，除資深議員陳義洲未登記，其餘4名現任議員都爭取提名連任，另國民黨副秘書長李彥秀回鍋，因登記參選席次與提名席次一樣，同額免初選。

第4選區，現任議員王浩未登記，另2名現任尋求提名連任；新人有3名，前主播柳采葳為婦女保障名額，另2人將初選。

王浩接受媒體聯訪表示，他很早就有不參選想法，清明連假期間與家人討論後，決定交棒給年輕人；至於下一步規劃，就隨緣。

至於參選爆炸的第6選區，除現任市議員羅智強未登記，另6名現任都尋求提名連任；新人有5名，皆為男性。

黃呂錦茹指出，2022年國民黨北市議員選舉將提名33人，第1選區、第4選區、第5選區各提名4人，第2選區提名5人、第3選區提名6人、第6選區提名8人，平地及山地原住民各1人。

黃呂錦茹表示，初選登記截止後，共44人登記爭取提名，後續規劃採全民調，同樣分2梯次進行。（編輯：戴光育）1110408