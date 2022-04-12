南投埔里1確診 曾至國小打羽球感染源尚不明

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南投縣政府12日公布新增1名33歲男子確診COVID-19，這名男子7日晚間曾至埔里國小打羽球，感染源追查中。校方已匡列接觸者，目前篩檢結果都是陰性，後續也會加強清消。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年4月12日

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投縣政府今天公布新增1名33歲男子確診COVID-19，這名男子7日晚間曾至埔里國小打羽球，主要活動範圍埔里鎮，衛生局匡列同住家人、縣內球友共36人採檢陰性，感染源追查中。

南投縣0確診維持285天後，10日公布一對夫婦確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。南投縣政府衛生局今天上午召開疫情記者會公布縣內新增1例，案28305，為33歲從事花卉園藝男性，自述4月8日全身倦怠、咳嗽自行快篩陰性，11日咳嗽加劇、發燒、流鼻水、全身倦怠，家中快篩陽性，通知衛生局安排PCR採檢為陽性。

衛生局表示，個案Ct值12.4，昨夜入住集中檢疫所，完成疫情調查，密切接觸者採檢3名同住家人、1名職場員工、6名友人、26名球友，共計36人，及4名外縣市個案女友家屬，PCR採檢皆為陰性，匡列居家隔離及自主健康管理，外縣市接觸、足跡史通知當地衛生局。

個案公共場所活動史包含4月7日埔里鎮四維路菊越餐廳、埔里國小球場、4月8日埔里鎮全家便利商店水頭店、7-11龍揚門市買快篩劑，通知業者清消內部環境，環保局完成公共場域清消，衛生局已發簡訊通知足跡重疊者自我健康監測，若有上呼吸道等不適請速就醫。

南投縣政府教育處長陸正威接受媒體聯訪表示，日前公告校園含運動場如非必要公務，原則至30日前暫不對外開放及外借，可能公文發布有時間差，這名確診者是公告當天下午進校運動，學校已匡列接觸者，目前篩檢結果都是陰性，學校後續加強清消。（編輯：李錫璋）1110412