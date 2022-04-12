桃園新增53例本土確診 16例仍在疫調中

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市長鄭文燦今天下午出席桃園市急救責任醫院區域聯防討論會議致詞表示，桃園新增53個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例，其中37例已完成疫調，16例仍在疫調中。

鄭文燦指出，在專案採檢部分，經國國中及大有幼兒園採檢165人都是陰性；楓樹國小採檢1617人，其中有1610人是陰性，7人是陽性，加上先前的確診者，已經可視為一個傳播鏈；新興高中採檢137人，有136人是陰性，新增1名陽性；至於啟英高中採檢111人仍在檢驗中。

鄭文燦說，因為疫情升溫，市府擔心社區當中仍然有黑數，因此要擴大社區採檢站的服務，市府目前共設置5個採檢站，分別是桃園區的中路運動公園、中壢區的中正公園、平鎮區的龍岡採檢站、八德區的文昌休閒公園天幕，以及龜山區的龍華市民活動中心。

鄭文燦表示，目前桃園市既有的傳播鏈已逐漸收斂，但針對龜山區楓樹國小傳播鏈新增8名確診者，市府將針對同補習班學生進一步擴大疫調匡列採檢。

鄭文燦指出，為了讓學校能更安全，市府已向衛生福利部提出類普篩規劃，將針對高中以下學校進行一次類普篩，讓學校內沒有潛在的黑數，初步已經獲得衛福部的同意，市府後續將制定執行細節。

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鄭文燦表示，這段時間很多學校停課，市府會依照教育部的方案並進行微調，將風險高低做區隔，低風險班級經採檢以後，預防性停課時間也會縮短，確保學校能夠正常上課。

鄭文燦說，目前學校與職場都有設置防疫長、校護或職場護士，因應確診個案增加，為爭取時效，市府跟各個職場學校將建立聯合疫調機制，第一時間出現跨縣市個案，就不等待外縣市衛生局通知，直接由職場防疫長與衛生局進行聯合疫調以爭取時間，如此一來，疫調的即時性較強。（編輯：李錫璋）1110412