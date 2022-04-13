打造閱讀角落 中市「家家有個小書房」徵件

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台中市立圖書館推動「家家有個小書房」計畫，號召市民將家中角落布置成特色小書房，與家人及好友分享閱讀生活樂趣，徵件投稿活動即日起到5月31日為止，歡迎家庭及社區、學校或單位場所踴躍參與。（台中市立圖書館提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月13日

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市立圖書館推動「家家有個小書房」計畫，號召市民將家中角落布置成特色小書房，與家人及好友分享閱讀生活樂趣，徵件投稿活動即日起到5月31日為止，歡迎市民參與。

台中市立圖書館今天發布新聞稿指出，「家家有個小書房」計畫累計5年來已有近1000個家庭參與，今年的徵件投稿活動自即日起展開，並首次開放團體組參與，徵件日期至5月31日止，歡迎家庭及社區、學校或單位場所踴躍參與報名。

台中市立圖書館長張曉玲表示，自活動辦理以來，收到許多別出心裁的作品，有人利用樓梯收納空間變身閱讀角落，呈現祖孫三代共讀的幸福溫馨，也有人拍下家中小姊妹們沉浸在閱讀的專注與樂趣等，還有學校師生們攜手創作班級閱讀角落，成為同學們閱讀談心的好去處。

張曉玲指出，這項活動配合「名人書房」專欄，每年邀請各領域名人開箱家中書房，包含台中市長盧秀燕和知名作家劉克襄等，都熱情分享私人的閱讀秘密。

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張曉玲表示，今年首位開箱名人「閱讀人」社群創辦人鄭俊德就說「當你的人生遇到難題，圖書館一定會有你要的答案。」陸續還有東美出版社總編輯李靜宜、閱讀推手主任張文銘等人，都分享自己的書房及閱讀歷程，值得拭目以待。

為鼓勵市民在家中營造閱讀環境和分享閱讀樂趣，中市圖指出，將評選出家庭組10組優勝組，每組各得2000元禮券，另有佳作組、參加獎等獎項；團體組則限社區、大樓、學校或合法立案的事業單位參與，選出5組優選作品，每組可得3000元禮券，還有佳作組、參加獎等獎項。（編輯：謝雅竹）1110413