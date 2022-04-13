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花火20遊行 16日無人機燈光秀為花火節暖身

2022/4/13 14:25
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（中央社澎湖縣13日電）澎湖國際海上花火節25日盛大展開，花火遊行16日率先登場，為花火節打頭陣，當晚無人機科技燈光秀搭配花火也首度表演，為花火節暖身。

澎湖縣政府旅遊處發布新聞稿表示，「花火20、陪你遊行」是專門為海上花火節提前暖身，參加遊行人數超乎預期，超過1300人。

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「花火20、陪你遊行」活動，當天由縣府前廣場出發，將遊行市區中正路鬧區等主要道路後轉往觀音亭園區，將點亮光塔主燈，同時花火節主要的無人機科技燈光秀，也將搭配花火首演。

縣府配合「花火20、陪你遊行」活動，市區中正、仁愛、民權與民生4條主要道路，下午4時起至晚間7時施交通管制；由於疫情升溫，民眾參與活動須配合中央疫情指揮中心指引，除要求全程配戴口罩外，遊行隊伍將採報到實聯制並造冊，前往觀音亭園區欣賞煙火和無人機表演的民眾，將於出入口管制配合實聯制後入園。（編輯：陳仁華）1110413

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