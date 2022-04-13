追加預算遭議員質疑選錯人 柯文哲回「選錯總統」

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台北市長柯文哲（左）13日拜會台北市議會民進黨團，黨團總召江志銘（右）一開場就先舉柯文哲3個反嗆事件表示，柯文哲身為台北市長，不要全身都長滿刺、整天想吵架，議員監督市政是天經地義，若對此不滿，拜訪黨團也沒有太大意義。中央社記者張新偉攝 111年4月13日

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）台北市長柯文哲今天到議會民進黨團爭取支持重大政策，不過民進黨議員簡舒培指出，24項重大政策中有14項要追加預算，因為市民選錯人。柯文哲卻回說是「選錯總統」。

柯文哲今天中午前往台北市議會民進黨團，爭取支持新會期的重大政策和優先法案，不過黨團總召江志銘一開場就先舉柯文哲3個反嗆事件表示，柯文哲身為台北市長，不要全身都長滿刺、整天想吵架，議員監督市政是天經地義，若對此不滿，拜訪黨團也沒有太大意義。

柯文哲回應，總質詢快到了，所以照往例優先跟黨團報告這個會期的9項優先法案及24項重大政策。

聽完柯文哲說明後，簡舒培表示，24項重大政策中，有14項要爭取追加預算，例如文山區力行國小活動中心，去年流標後說要追加新台幣1.6億元，但教育局當時不敢提，因為怕柯文哲生氣，拖到今年編預算才提，結果因為物價上漲，最後共編了2.8億元，等於多編1.2億元。

簡舒培再舉例，動物之家也是一樣的狀況，去年如果追加2.2億元就標出去了，如今追加再多恐怕都標不出去，但這些事情都不是市府的錯，也不是柯文哲的錯，是市民的不對，因為市民選錯人。

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柯文哲這時小聲說了句話，引發簡舒培不滿，質問柯文哲在說什麼，柯文哲沒回應，坐在旁邊的江志銘則說，柯文哲是說是「選錯總統」。

簡舒培一聽大罵，現在到底是誰在做市長，動物之家、力行國小活動中心標不出去難道是總統的事？坐在一旁的議員李建昌則說，太離譜了，是柯文哲自己在議事廳掛保證說自己任內不會追加預算，更在疑似罵出髒話後離席。（編輯：李亨山）1110413