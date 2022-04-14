澎湖花火節25日升空 賴峰偉觀音亭祈福

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（中央社澎湖縣14日電）澎湖年度最盛大的國際海上花火節，25日在觀音亭園區開幕，澎湖縣長賴峰偉今天前往觀音亭上香祈福，祈願花火節圓滿平安順利，COVID-19疫情早日平息。

賴峰偉今天在旅遊處長陳美齡、副處長劉美凡、文化局長洪棟霖與觀音亭主委高明中等人陪同下前往觀音亭循禮上香、獻花、獻茶、獻果、獻財帛，祈願活動圓滿成功。

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賴峰偉表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，澎湖花火節如期展開，縣府旅遊處與警察局在花火施放期間，規劃人流管制、落實防疫指引，全程佩戴口罩、入場完成實聯制登記、保持社交距離等措施。

澎湖縣政府表示，澎湖國際海上花火節今年邁入20週年，25日至6月30日每週一、四施放，並規劃5月21日澎澎湖海事百年校慶加場，以及5月28日七美場、6月11日望安場以及6月25日吉貝場等三個離島場次，總計24場花火活動，並再次與LINE攜手合作，開閉幕加碼700台無人機科技燈光秀，離島場則加碼到200台。（編輯：黃世雅）1110414