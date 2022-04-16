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盧秀燕向鼓鼓致歉 邀請台中跨年表演

2022/4/16 00:40
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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中理財座談會群聚案，市府列出包含歌手鼓鼓等出席名單，但鼓鼓喊冤並未出席，市長盧秀燕親自致歉外，並邀請他參加跨年晚會表演，鼓鼓除感謝外也邀請盧秀燕來看他的演唱會。

台中市15日新增33例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案。下午在疫情記者說明會上，市府公布9日在臻愛會館舉辦的理財座談會出席的藝人名單，包含鼓鼓、沈玉琳、郭靜等15組藝人，這場活動多達數百人參加，市府發出254封細胞簡訊。

多名遭點名的藝人先後出面喊冤，稱當天根本未出席活動。歌手鼓鼓與YouTuber孫生澄清未出席，沈玉琳、郭靜、陳芳語、玖壹壹等人則說快篩結果都陰性。

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對此，台中市政府晚間致歉並指出，公布的出席名單為主辦單位提供資訊，會後要找主辦單位進一步求證，但主辦單位不是不接電話就是不配合說明清楚，關於主辦單位提供不實疫調資訊，還不配合疫調，市府不排除對主辦單位開罰。

盧秀燕親自到鼓鼓臉書留言表示，已經要求廠商查核正確出席名單，第一時間選擇在記者會上公布，主要是希望能夠防範未然，造成困擾很抱歉。盧秀燕更邀請鼓鼓年底可以到台中的跨年晚會上表演。鼓鼓則表示，謝謝市長，台中跨年見，他更邀請盧秀燕5月7日來參加他的演唱會。（編輯：徐睿承）1110416

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