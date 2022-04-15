鼓鼓、孫生喊冤未出席理財座談群聚 中市府致歉：主辦方疫調不實

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台中15日列出9日臻愛會館舉辦的理財座談會中參與藝人，但鼓鼓（圖）等藝人澄清未出席。市府晚間致歉並指出，不排除對不實疫調的主辦單位開罰。（圖取自facebook.com/gboyswag）

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市政府今天公布確診者活動足跡，並列出9日臻愛會館舉辦的理財座談會中參與藝人，但多名藝人澄清未出席。市府晚間致歉並指出，不排除對不實疫調的主辦單位開罰。

台中市今天新增33例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案。疫情記者說明會上，市府公布了由主辦單位提供的藝人出席名單，因這場活動多達數百人參加，市府發出254封細胞簡訊，市長盧秀燕呼籲，出席民眾與藝人們儘速篩檢。

多名遭點名的藝人先後出面喊冤，稱當天根本未出席這場活動。歌手鼓鼓與YouTuber孫生澄清未出席，沈玉琳、郭靜、陳芳語、玖壹壹等人則說快篩結果都陰性。

對此，台中市新聞局長鄭照新晚間指出，今天公布的出席名單是主辦單位提供的資訊，記者會後要找主辦單位進一步求證是否有誤，但主辦單位不是不接電話就是不配合說明清楚。

鄭照新說：「該單位不但提供不實疫調資訊，還不配合疫調，嚴重影響疫調，市府不排除對主辦單位開罰。」

鄭照新指出，當初市府列出主辦單位提供當日出席名單，是好意提醒有出席者早點前往快篩，若因主辦單位提供名單有誤造成藝人困擾，市府表達最誠摯的歉意。（編輯：管中維）1110415