疫苗新規 雄獅：未接種第3劑旅客行程可延半年

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）指揮中心今天宣布強化第3劑COVID-19疫苗接種規定，包括旅行社出團。品保協會說，受影響的主要是散客團。雄獅旅遊說，未接種第3劑的旅客，將協助辦理延期，時效以半年為限。

雄獅旅遊表示，配合中央流行疫情指揮中心規範，4月22日起凡參與不特定對象組成的旅遊團，旅客需出示3劑COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗接種證明（小黃卡、數位疫苗證明、國外接種疫苗證明），特針對4月15日以前報名參加4月22日以後出發的旅客，若無法提出3劑疫苗接種證明，將協助旅客辦理延期，時效以半年為限。

雄獅旅遊說，旅客取消行程則是扣除已支付的必要費用外，其餘全數退回給旅客，不另收取手續費。

雄獅旅遊說明，18歲以下無法施打第3劑COVID-19疫苗的旅客，將不受到這項規定限制；親屬團、畢旅團、企業包團等，因不屬於不特定對象組成的旅遊團，則不受這項規定限制。

雄獅旅遊強調，雄獅包含車服、領隊、司機等旅遊團體的直接服務人員，都已完成3劑疫苗接種。

品保協會稍早對外說明，畢旅團、親友團都是屬於有特定對象，另公司企業屬於本來就是認識的團體，旅行社出團都不受指揮中心強化疫苗新規定影響，受影響的主要是屬不特定對象的散客團。

交通部觀光局發布新聞稿指出，指揮中心的強化疫苗新規定，並未包含學校畢業旅行、家族旅遊及員工旅遊，及未滿12歲或12歲以上未滿18歲打2劑者。

觀光局說，與行政院消保處研商後，有關解約退費處理原則，原則上先請旅行業與旅客協議延後行程，但如出發時間為4月22日以後且未符合完整接種3劑的旅客，適用國內旅遊定型化契約第13條規定辦理，即旅行社應提出已代繳的行政規費或已支付的必要費用單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

觀光局也呼籲航空公司等旅行業相關合作廠商，本於互助互惠精神，儘量以延長改期等彈性方式處理。（編輯：管中維）1110415