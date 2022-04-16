近年最平和 大甲媽回鑾彰化未再現搶轎衝突

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（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）大甲鎮瀾宮媽祖遶境回程，彰化警方派千名警力維持秩序，防再有暴力事件，鑾轎今天凌晨0時從彰化市起駕，3時許進入台中，在未有衝突、疫情使信眾減少下，可說近年最平和。

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動，鑾轎行經台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣，大甲媽去程在彰化市遶境發生搶轎衝突，回程時彰化檢警不敢大意，彰化地檢署派3名主任檢察官進駐北斗、員林及彰化等3個遶境路線警分局，也規劃1350人次警力維持秩序。

大批警力護送下，大甲媽鑾轎昨天下午進入花壇鄉、彰化縣警察局彰化分局轄區，警方實施交通管制，雖有大批信眾跟隨，但交通車流、人潮秩序大致良好，大甲媽鑾轎昨晚順利駐駕彰化市永樂街天后宮，今天凌晨起駕，仍維持良好秩序，號稱近年「最平靜一夜」。

由於警方先前接獲情資疑有特定團體可能刻意製造搶轎衝突，彰化縣警察局不敢大意，除召開記者會展現執法決心，局長吳坤旭也親自帶領千名警力維安，今天凌晨起駕，彰化縣長王惠美扶轎恭送，由於維安得當加上信眾未如往年誇張地燃放鞭炮，鑾轎行進速度很快。

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鑾轎今天凌晨3時許經大度橋離開彰化縣、進入台中市，管制路段隨後撤除，交通恢復正常通行。彰化縣警察局發布訊息表示，這次大甲媽祖遶境來程有些衝突，所幸在大家齊心努力下，返程順利結束，這次因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使得到場信眾減少，感謝員警努力及其他單位大力支援，順利完成勤務。

媽祖起駕後，彰化市公所清潔隊即出動44名隊員連夜清掃道路，清晨完成打掃任務，市公所統計今年清除3640公斤垃圾，較去年垃圾量4990公斤減少，另有資源回收品350公斤，較去年170公斤資收品增加，打掃後接著派員在遶境路線及群眾聚集處進行清消。（編輯：李錫璋）1110416

大甲鎮瀾宮媽祖遶境回程，鑾轎16日凌晨從彰化市起駕後，彰化市公所清潔隊即出動44名隊員連夜清掃道路，清晨完成打掃任務。（彰化市公所提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年4月16日