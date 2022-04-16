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「花火20」千人遊行 為澎湖花火節暖身

2022/4/16 18:14（4/16 19:16 更新）
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2022澎湖國際海上花火節25日將正式登場，澎湖縣政府16日舉辦「花火20 陪你遊行」活動為花火節暖場造勢，縣長賴峰偉（前中）也到場共襄盛舉。中央社 111年4月16日
2022澎湖國際海上花火節25日將正式登場，澎湖縣政府16日舉辦「花火20 陪你遊行」活動為花火節暖場造勢，縣長賴峰偉（前中）也到場共襄盛舉。中央社 111年4月16日
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（中央社澎湖縣16日電）澎湖國際海上花火節將在25日開幕，「花火20、陪你遊行」活動今天傍晚打頭陣，千人遊行為花火節暖身，不過無人機燈光秀因風大取消，將施放5分鐘花火。

澎湖縣政府「花火20、陪你遊行」活動，今天傍晚由縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全等人引領下登場，諾魯、馬紹爾、新幾內亞、吐瓦魯與帛琉5國友邦大使專程參與遊行盛會，還有50名民眾穿著旗袍踩街，成為遊行「嬌」點。

1300人個個手持波波球，遊行市區中正路鬧區等主要道路後，隊伍轉往觀音亭園區，綿延近公里，鐵四帝創意團隊等9個表演團體與社區，沿途快閃表演，吸引滿場民眾驚呼拍手叫絕。

澎湖縣長賴峰偉晚間將為迎賓光廊與光塔點燈，並施放5分鐘煙火，澎湖夜再現七彩光芒，宣示澎湖國際海花火節25日正式引爆。（編輯：郭諭儒）1110416

2022澎湖國際海上花火節25日將正式引爆，今年適逢花火節20週年，澎湖縣政府加碼推出「花火20 陪你遊行」活動，16日率先登場，吸引大批民眾參與踩街。中央社 111年4月16日
2022澎湖國際海上花火節25日將正式引爆，今年適逢花火節20週年，澎湖縣政府加碼推出「花火20 陪你遊行」活動，16日率先登場，吸引大批民眾參與踩街。中央社 111年4月16日
澎湖縣政府16日舉辦「花火20 陪你遊行」活動，邀請民眾一同踩街遊行，歡慶澎湖國際海上花火節迎來20週年，沿途並邀請表演團體快閃演出，吸引民眾目光。中央社 111年4月16日
澎湖縣政府16日舉辦「花火20 陪你遊行」活動，邀請民眾一同踩街遊行，歡慶澎湖國際海上花火節迎來20週年，沿途並邀請表演團體快閃演出，吸引民眾目光。中央社 111年4月16日
澎湖國際海上花火節喜迎20週年，澎湖縣政府16日加碼舉辦「花火20 陪你遊行」活動，縣長賴峰偉（前左2）及多名友邦大使也應邀參與，場面熱鬧，眾人開心為25日登場的花火節暖身。中央社 111年4月16日
澎湖國際海上花火節喜迎20週年，澎湖縣政府16日加碼舉辦「花火20 陪你遊行」活動，縣長賴峰偉（前左2）及多名友邦大使也應邀參與，場面熱鬧，眾人開心為25日登場的花火節暖身。中央社 111年4月16日
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